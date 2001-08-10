С начала года 3 730 малышей в Сахалинской области получили СНИЛС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала 2024 года на Сахалине и Курильских островах СНИЛС получили 3 730 новорожденных детей. Родителям малышей не пришлось самостоятельно обращаться в Отделение Социального фонда по Сахалинской области с заявлением, рассказали ТИА "Острова" в региональном отделении фонда пенсионного и социального страхования.
«Лицевой счёт малыша требуется для получения полиса обязательного медицинского страхования, прикрепления к поликлинике, приёма в детский сад и оформления различных социальных выплат. Для взрослых наличие СНИЛС необходимо при трудоустройстве и формировании будущей пенсии», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Отделение СФР по Сахалинской области открывает лицевой счет ребенка на основании сведений, поступивших из ЗАГСа. Информация о номере счета ребенка появляется в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.
Если ребенок был усыновлен, а также если у родителя нет подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, для получения СНИЛС необходимо обратиться с паспортом и свидетельством о рождении ребенка в любую клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области или в МФЦ. Страховой номер предоставляется в день обращения.
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