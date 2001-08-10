На премию по итогам года рассчитывают четверть работников Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru провели опрос среди трудоустроенных соискателей Дальневосточного ФО и, в частности Сахалинской области, и узнали, многие ли из них рассчитывают получить премию по итогам года и «тринадцатую» зарплату. Оказалось, что годовые бонусы в этот раз выплатят примерно четверть компаний.

Годовой бонус

25% опрошенных соискателей из Дальневосточного ФО, в том числе, Сахалинской области, ждут в этом году годовую премию от своих работодателей, причем 19% заявили, что она будет выплачена в полном объеме (в целом по стране такой ответ дали 14% респондентов), а еще 6% отметили, что премию выплатят частично (в целом по РФ — 10%).

Однако почти половина дальневосточников итоговую премию по итогам года не получат (43%), причем 6% из них сообщили, что обычно всегда получали такие премии, но в этот раз их не будет, а 37% — что в их компании вообще нет подобной практики. Оставшиеся 33% затруднились ответить.

Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок — всего 11%.

Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Так, доплату по итогам работы в 2024 году получат 32% работников из Северо-Западного ФО (и это самый высокий показатель в стране), далее 29% — из Приволжского ФО, 26% — из Уральского ФО, 25% - из Дальневосточного ФО, а самый маленький процент в Сибирском ФО — 23%.

13-я зарплата

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% местных работников уверены, что такая выплата в этом году будет (в целом по РФ — 14%). Еще 10% рассказали, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 73% компаний таких выплат в принципе никогда не было.