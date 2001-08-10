На премию по итогам года рассчитывают четверть работников Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики hh.ru провели опрос среди трудоустроенных соискателей Дальневосточного ФО и, в частности Сахалинской области, и узнали, многие ли из них рассчитывают получить премию по итогам года и «тринадцатую» зарплату. Оказалось, что годовые бонусы в этот раз выплатят примерно четверть компаний.
Годовой бонус
25% опрошенных соискателей из Дальневосточного ФО, в том числе, Сахалинской области, ждут в этом году годовую премию от своих работодателей, причем 19% заявили, что она будет выплачена в полном объеме (в целом по стране такой ответ дали 14% респондентов), а еще 6% отметили, что премию выплатят частично (в целом по РФ — 10%).
Однако почти половина дальневосточников итоговую премию по итогам года не получат (43%), причем 6% из них сообщили, что обычно всегда получали такие премии, но в этот раз их не будет, а 37% — что в их компании вообще нет подобной практики. Оставшиеся 33% затруднились ответить.
Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок — всего 11%.
Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Так, доплату по итогам работы в 2024 году получат 32% работников из Северо-Западного ФО (и это самый высокий показатель в стране), далее 29% — из Приволжского ФО, 26% — из Уральского ФО, 25% - из Дальневосточного ФО, а самый маленький процент в Сибирском ФО — 23%.
13-я зарплата
Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% местных работников уверены, что такая выплата в этом году будет (в целом по РФ — 14%). Еще 10% рассказали, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 73% компаний таких выплат в принципе никогда не было.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:00 Сегодня Как выбрать и использовать плампер для создания объема губ
- 00:59 Сегодня Вулканы острова Сахалин
- 00:58 Сегодня GTA San Andreas для Андроид: советы для новичков
- 01:01 Сегодня Что такое белая доставка из Китая и каковы её преимущества?
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
12:17 18 Декабря На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
13:28 18 Декабря В Охе воспитательница детского сада оформила кредит на имя своей коллеги
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
Выбор редакции
- 09:50 Вчера На Сахалине завершен проект в честь 225-летия Российско-американской компании
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
- 11:23 16 Декабря На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
- 15:04 13 Декабря На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?