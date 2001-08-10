Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2024
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09:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На премию по итогам года рассчитывают четверть работников Сахалина

На премию по итогам года рассчитывают четверть работников Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru провели опрос среди трудоустроенных соискателей Дальневосточного ФО и, в частности Сахалинской области, и узнали, многие ли из них рассчитывают получить премию по итогам года и «тринадцатую» зарплату. Оказалось, что годовые бонусы в этот раз выплатят примерно четверть компаний.

Годовой бонус

25% опрошенных соискателей из Дальневосточного ФО, в том числе, Сахалинской области, ждут в этом году годовую премию от своих работодателей, причем 19% заявили, что она будет выплачена в полном объеме (в целом по стране такой ответ дали 14% респондентов), а еще 6% отметили, что премию выплатят частично (в целом по РФ — 10%).

Однако почти половина дальневосточников итоговую премию по итогам года не получат (43%), причем 6% из них сообщили, что обычно всегда получали такие премии, но в этот раз их не будет, а 37% — что в их компании вообще нет подобной практики. Оставшиеся 33% затруднились ответить.

Чаще всего о полной либо частичной выплате годовых бонусов рассказывали работники из сферы науки и образования (32%), юристы (31%) и строители (28%). Реже всего на премии по итогам года рассчитывают представители сферы закупок — всего 11%.

Выплата годовых премий зависит не только от профессии, но и от региона. Так, доплату по итогам работы в 2024 году получат 32% работников из Северо-Западного ФО (и это самый высокий показатель в стране), далее 29% — из Приволжского ФО, 26% — из Уральского ФО, 25% - из Дальневосточного ФО, а самый маленький процент в Сибирском ФО — 23%.

13-я зарплата

Так называемую «тринадцатую» зарплату (дополнительная выплата в конце года, не связанная напрямую с результатами работы и выполнением KPI) тоже получат далеко не все работники. Только 17% местных работников уверены, что такая выплата в этом году будет (в целом по РФ — 14%). Еще 10% рассказали, что в этот раз работодатель оставляет их без «тринадцатой» зарплаты, хотя обычно она бывает. В 73% компаний таких выплат в принципе никогда не было.

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