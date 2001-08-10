"Главстрой Регионы" начинает строительство жилого комплекса "Легенда" в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анализируя, почему та или иная крупная девелоперская структура приходит в тот или иной новый для себя регион, часто говорят о диверсификации портфеля, наращивании бизнес-мускулатуры, усилении собственных компетенций и использовании открывающихся возможностей; иногда - об активной позиции администрации, благодаря которой случаются такие “премьеры”, реже - о стремлении руководителя крепко стоящей на ногах компании сделать что-то правильное и хорошее для города своего детства, совсем редко - о внезапной, всепоглощающей влюбленности, которой невозможно сопротивляться. Но детальный “разбор полетов” не так уж важен для финального результата - например, такого: в центре Южно-Сахалинска компания “Главстрой Регионы”, входящая в число крупнейших девелоперов России, возводит жилой комплекс “Легенда”.

ЖК “Легенда” - первый опыт работы компании на Дальнем Востоке, а как известно, не бывает второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому проектируя фактически новый городской квартал в границах Проспекта Мира, улицы Дзержинского и улицы имени Космонавта Поповича, девелопер взял на вооружение весь свой многолетний опыт создания проектов, отличающихся особым масштабом и наполнением. Каждый квадратный метр жилья, каждая деталь общественных пространств, каждая составляющая социальной и коммерческой инфраструктуры “Легенда” работают на одно - формирование авторской городской среды нового поколения.

В чем ее новизна? Например, в архитектурно-градостроительных подходах. И города XXI века, и его девелоперы давно переросли типовую застройку - ей на смену приходят проекты, призванные не просто обеспечить людей жильем, а украсить городские улицы. Восемь разноэтажных зданий, каскадом спускающихся от проспекта Мира к улице Дзержинского, - современный городской ансамбль, настоящий архитектурный подарок Южно-Сахалинску, который часто называют городом великих русских мореплавателей: Крузенштерна, Рудановского, Невельского, Головнина…. Может, поэтому “Легенда”, чьи фасады - это сочетание почти белого, спокойного серого, контрастного темного цветов и вкраплений желтого и горчичного оттенков, вызывает ощущение, что ты попал на праздник маяков, готовых защитить своих хозяев и их гостей от любой непогоды.

Новый квартал (три 9-этажных корпуса, главным фасадом выходящие на улицу Дзержинского - первая очередь его строительства, пять домов ростом до 18 этажей, объединенные стилобатом и смотрящие на проспект Мира - вторая и третья очереди) хочет стать для города по-настоящему «своим». Поэтому облик его придомовой территории и коммерческая инфраструктура первых этажей учитывает все ключевые решения, заложенные в программу комплексного благоустройства проспекта Мира. А в дизайн-концепции камерных дворов-парков, большая часть которых разместилась на кровле стилобатов, точно угадывается и морозное величие зимы, и безудержная радость лета - контраст, столь характерный для Южно-Сахалинска.

Главная ставка на семейных покупателей - тоже относительно новый подход, ставший в последнее время особо актуальным. Но ведь семья - это не всегда “папа, мама и я”, а порой три или даже четыре поколения с самыми разными запросами. Именно их - не девелоперскими, не архитекторскими, а покупательскими глазами создатели “Легенда” изначально смотрели на свой комплекс. Смотрели - и видели спортивные и детские нейродинамические площадки, развивающие физические и интеллектуальные способности детей; безбарьерную среду, одинаково удобную для людей с ограниченными возможностями, мам с колясками и представителей “серебряного” возраста; просторные лобби жилых корпусов с удобными зонами отдыха, местами для хранения колясок и велосипедов и такой важной для всех туалетной зоной.

А также предусмотрели широкую квартирографию, предлагающую лоты площадью от 25,4 до 101,3 кв.м - от эргономичных студий до квартир с четырьмя спальнями, кухней-столовой, открытыми видовыми террасами и изысканных пентхаусов на верхних этажах. И келлерные, где жильцы смогут хранить лыжи, сноуборды и снаряжение для рыбалки. И детский садик на 220 малышей.

И дворы без машин, потому что для автовладельцев построен паркинг, куда можно попасть на лифте из любого здания. И все то, что, по мнению руководителя проекта ЖК “Легенда” Ольги Зябловой, позволяет утверждать, что в одной из самых престижных локаций Южно-Сахалинска компания “Главстрой Регионы” реализует проект, на 100% отвечающий принципу: жизненный комфорт - понятие круглосуточное.

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