В Сахалинской области проводят профилактические рейды по местам продаж пиротехники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тымовского района совместно с представителями ОМВД России по Тымовскому району проводят профилактические рейды по местам продажи пиротехники, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Эти мероприятия включают в себя осмотры торговых помещений, где реализуются пиротехнические товары, а также инструктажи для торговых представителей, с целью убедиться, что все нормы и требования пожарной безопасности соблюдаются. Так, например, магазин должен соответствовать определённым стандартам при продаже товаров повышенной опасности.

Как отметил главный государственный инспектор по пожарному надзору Тымовского района Егор Демидов, пиротехнические изделия должны быть качественными, без дефектов и иметь соответствующие документы на русском языке. Кроме того, в торговых точках необходимо соблюдать правила их хранения: должны быть обеспечены условия, при которых минимизируются риски возгорания. Обязательно наличие первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди могли быстро реагировать.

Сотрудник МЧС России также подчеркнул, что покупатели должны быть особенно внимательными. Например, изделия с короткими фитилями или такие, которые могут запускаться без фитилей, представляют собой наибольшую опасность и могут привести к трагическим последствиям.