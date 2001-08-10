Валерий Лимаренко и Георгий Карлов обсудили поддержку ключевых проектов для Сахалинской области на федеральном уровне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В канун окончания 2024 года на Сахалине состоялась рабочая встреча губернатора Валерия Лимаренко и депутата Государственной думы РФ Георгия Карлова. Стороны обсудили совместную работу по отстаиванию важных проектов для жителей Сахалина и Курил в федеральных органах власти, а также обозначили предстоящие задачи на ближайшее время.

Валерий Лимаренко высоко оценил совместную работу правительства региона, депутата Госдумы Георгия Карлова и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ от Сахалинской области по защите интересов сахалинцев и курильчан и важных проектов для социального и экономического развития островного региона.

- Мы ведем большую совместную работу со всеми федеральными министерствами и правительством Российской Федерации, и для нас крайне важна их поддержка в реализации крупных проектов. В первую очередь, это строительство дороги Южно-Сахалинск – Оха, Курильская программа, реконструкция Холмского морского порта. Отдельно мы ведем работу в рамках нацпроектов, совершенствуем здравоохранение, образование, повышаем демографию и развиваем города и села, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Георгий Карлов сообщил, что федеральный бюджет на 2025 год направлен на соблюдение всех социальных гарантий граждан, развитие промышленности, а также поддержку армии и специальной военной операции. Сегодня вопрос находится в приоритете как федеральных, так и региональных властей. В Госдуме приняты дополнительные преференции и возможности, чтобы семьи могли воспользоваться социальными гарантиями и помощью государства.

- Поддержка военнослужащих и их семей является нашей приоритетной задачей. Налажены регулярные поставки груза в зону СВО, медицинскую помощь оказывают не только военные медучреждения, но и гражданские, отработаны схемы оказания адресного лечения и реабилитации в индивидуальном порядке, работают фонд «Защитников Отечества» и «Комитет семей воинов Отечества». Бойцов обеспечивают жильем с использованием всех льготных программ и низких ипотечных ставок, ведется работа по трудоустройству. Мы должны каждого бойца, вернувшегося с передовой, вернуть в мирную жизнь, - добавил глава региона.

Еще одним вопросом на повестке стала миграционная политика на федеральном и региональном уровнях. В Госдуме принято 14 новых законов, регулирующих деятельность мигрантов и их жизнь на территории РФ.

– Миграция – это естественный процесс, он отвечает запросам экономики и способствует развитию стран. Тем не менее люди, приезжающие в наш регион, должны уважать местное население и культуру. Мы определили профессии, попадающие под запрет на работу с начала следующего года, вырастет стоимость трудового патента. Мы знаем, кто прибыл на острова, и с какой целью. В этой части ведется жесткий контроль, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

– Совершенствованию законодательства миграционной политики - достаточно наболевшая тема, которая достаточно остро стояла перед нами. Мы приняли 13 законопроектов, связанных с совершенствованием миграционного законодательства в части ужесточения нарушений миграционного законодательства. И как по отношению к мигрантам, так и по отношению к организаторам миграционной политики. Совсем свежий закон, который мы приняли, и он подписан президентом, – это вопрос к тем миграционным детям, которые приходят к нам в сады и школы. Они должны уметь изъясняться на русском языке и понимать не только учителя, но и своих сверстников. Закон хорошо был воспринят гражданами нашей страны, – прокомментировал Георгий Карлов.

Напомним, с 1 января 2025 года в островном регионе ужесточатся ограничения на привлечение на работу иностранцев. Запрет касается 24 видов деятельности, в частности дошкольного и начального образования, производства хлеба, розничной торговли пищевыми продуктами, пассажирских перевозок, такси, работы ресторанов, доставки продуктов питания. За несоблюдение ограничений для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей за каждого трудового мигранта. Также с 2025 года на 20% подорожает трудовой патент для иностранцев. Ежемесячный взнос за него составит 10 770,29 рубля.