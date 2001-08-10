На Сахалине снайперы оттачивают навыки стрельбы на дальность и меткость
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа оттачивают навыки стрельбы на дальность и меткость, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» снайперы в парах отрабатывают ведение огня из снайперской винтовки Драгунова (СВД) на максимальную дальность.
После поражения первоочередных целей, снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести огонь. Перед выстрелом снайперы учитывают все факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию до цели.
А также на специально подготовленной площадке снайперы проводят занятия, где установлены различные мишени, которые имитируют живую силу условного противника на различных расстояниях от огневой позиции.
Занятия со снайперами армейского корпуса ВВО на Сахалине проводят опытные инструктора – участники специальной военной операции.
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