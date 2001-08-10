На Камчатке выстроились очереди за субсидированными авиабилетами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продавать субсидируемые билеты до Москвы начали на Камчатке. Желающих купить билеты за полцены достаточно – в кассах авиакомпании выстроились очереди, пишет ТК "41 Регион".

Что касается цен, то полёт из Петропавловска-Камчатского до столицы обойдётся в 10 тысяч 200 рублей. Если пассажир – ребёнок от 2 до 12 лет, то за него придётся заплатить чуть больше пяти тысяч рублей.

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы. Для них билет Камчатка - Москва стоит 7,5 тысяч рублей. Воспользоваться субсидиями могут жители в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды 1-ой группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, а также многодетные.