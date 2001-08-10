Тихоокеанское
информационное агентство
19 Декабря 2024
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10:47, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке выстроились очереди за субсидированными авиабилетами

На Камчатке выстроились очереди за субсидированными авиабилетами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Продавать субсидируемые билеты до Москвы начали на Камчатке. Желающих купить билеты за полцены достаточно – в кассах авиакомпании выстроились очереди, пишет ТК "41 Регион".

Что касается цен, то полёт из Петропавловска-Камчатского до столицы обойдётся в 10 тысяч 200 рублей. Если пассажир – ребёнок от 2 до 12 лет, то за него придётся заплатить чуть больше пяти тысяч рублей.

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы. Для них билет Камчатка - Москва стоит 7,5 тысяч рублей. Воспользоваться субсидиями могут жители в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды 1-ой группы, инвалиды с детства 2-й и 3-й групп, а также многодетные.

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