На Сахалине ликвидирована несанкционированная свалка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 декабря Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлена ликвидация свалки на участке сельхозназначения в районе с. Таранай Анивского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в надзорном ведомстве.
Захламление участка сельхозназначения общей площадью 33,2 га, который находится в аренде у ИП Сивоконь А.В., выявлено в 2023 году.
Как было установлено в ходе проведения выездного обследования, большая часть участка, предназначенного для сенокошения, покрыта сорняками, деревьями и кустарниками. Кроме того, площадь сельхозземель в 0,8 га была захламлена бытовыми отходами (полиэтиленом, досками и строительным мусором).
По факту выявленного нарушения земельного законодательства Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было объявлено предостережение.
5 декабря государственным инспектором Россельхознадзора проведено еще одно выездное обследование участка, в ходе которого установлено, что нарушение земельного законодательства устранено, отходы вывезены с участка.
Отметим, с начала 2024 года Управлением Россельхознадзора на землях сельхозназначения в Сахалинской области выявлено 2 несанкционированные свалки на площади 1,9 га, в результате работы территориального управления Россельхознадзора ликвидировано 5 несанкционированных свалок на площади 4 га (в том числе выявленные в предыдущие годы).
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