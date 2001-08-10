Общественный туалет появился на площади в Макарове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Макарове на одной из центральных площадей поставили общественный туалет. Он работает каждый день с 08:00 до 21:00. Следить за порядком в нём будет уборщица, сообщает astv.ru.

- Это стало значимым шагом к улучшению городской инфраструктуры и повышению комфорта для всех граждан, - прокомментировал глава Макаровского района Сергей Фертиков.

Внутри модуля есть три отдельных кабинки: мужская, женская и специально оборудованная кабинка для маломобильных людей. Последняя оснащена поручнями, увеличенным пространством для маневра и более низко расположенной раковиной и унитазом.

В каждой кабинке - современная сантехника: раковины с сенсорным краном, обогреватели для подогрева в зимнее время, сушилка для рук. Для поддержания чистоты и свежести воздуха в модуле установлена эффективная система вентиляции.