42% жителей Южно-Сахалинска согласны на переработки при условии хорошего вознаграждения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый второй не готов к переработкам — даже за достойную оплату. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали ищущие работу на полную занятость горожане.
48% южносахалинцев являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной ТК, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов. Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины, среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 52% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Горожан, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (54%).
На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 42% граждан. Каждый пятый (19%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласен каждый девятый гражданин и еще 6% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю.
Лишь 6% могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин. Граждане в возрасте 35—45 лет согласны вкалывать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (9%). Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей (10%).
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Время проведения: 18—19 ноября 2024 года
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