На Камчатке вслед за медведями к людям стали выходить лисы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вслед за медведями на Камчатке к людям стали выходить лисы. Рыжих красавиц всё чаще в населенных пунктах начали видеть жители городов и сел. Причем происходит это не только в ночное время суток, но и днем, сообщает ТК «41 Регион».

Специалисты природоохраны напоминают камчатцам, что о встречах с дикими животными в населенных пунктах необходимо сообщать по номеру Службы «112». Также запрещается прикармливать зверей.

Это, во-первых, опасно для самих «благодетелей», так как животное может укусить. Во-вторых, зверю, приученному получать еду от людей, потом будет сложно выжить самостоятельно в природе.