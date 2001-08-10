Аэровокзал "Южно-Сахалинск" открыл свои двери для авиафотографов Дальнего Востока и Сибири
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона открыла свои двери для авиафотографов Дальнего Востока и Сибири. Так как последнюю неделю по ночам преобладала минусовая температура, в кадр споттеров кроме самолётов попали заснеженные сопки – предвестники островной зимы, щедрой на метели, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Экскурсия по аэровокзальному комплексу с выходом на перрон прошла в первой половине дня. С утра и до обеда сотрудники воздушной гавани обслуживают рейсы из Новосибирска, Москвы, Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Выполняют их авиакомпании «Россия», «Сибирь» и «Аврора», поэтому споттеры запечатлели в небе и на стоянке самолёты в разной ливрее.
Также любители авиационной фотографии проследили за процессами заправки воздушного судна топливом, разгрузки багажа и высадки пассажиров. Уже в здании – за досмотром и регистрацией путешественников, оформлением и комплектацией чемоданов. Отдельно споттеры понаблюдали за тем, как диспетчеры по загрузке управляют телескопическими трапами. Сотрудники познакомили фотографов и с другим современным оборудованием, которым оснащена каждая служба аэровокзального комплекса.
«Мы с удовольствием принимаем в аэровокзале Южно-Сахалинска фотографов, увлечённых авиацией. Они, как никто другой, пристально следят за нашей работой, оценивают, комментируют. Мы находимся в постоянном контакте с ними. Через их кадры можно проследить развитие воздушной гавани, жителям – погрузиться в авиационный мир, самим сотрудникам посмотреть на свои будни со стороны и вдохновиться», - отметил заместитель генерального директора Иван Лимаров.
Фотобанк авиагавани пополнили Юрий Щеглов, Михаил Родин и Дмитрий Сергеев. В следующий раз споттинг пройдёт во второй половине декабря, когда авиатерминал впервые примет на обслуживание транзитный рейс авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Москва-Красноясрк-Южно-Сахалинск».
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