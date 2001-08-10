Тихоокеанское
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12:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

Группа ВТБ готова участвовать в обновлении городского транспорта в России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Модернизация региональной транспортной инфраструктуры – одна из актуальных задач в России. Здесь речь идет не только о строительстве и реконструкции автодорог, но и об обновлении автобусов, троллейбусов, трамваев, коммунальной техники, грузовиков. «ВТБ Лизинг» готов поддержать работу региональных и муниципальных властей по обновлению парка.

«Насчет участия в рынке лизинговых услуг для городского транспорта - мы тоже готовы подключиться, если нас допустят, конечно, на приемлемых условиях», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на Транспортной неделе.

Как отмечают эксперты ВТБ Лизинг, участие в лизинговых программах сейчас - один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет.

Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг,  предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции. В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.

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