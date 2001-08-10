Сахалинцам рассказали о самых высокооплачиваемых вахтовых вакансиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провели анализ вахтовых вакансий, открытых в 4 квартале 2024, и выяснили, каким специалистам предлагали наибольшие заработки, при условии указанного метода работы.
Самыми дорогими вахтовиками в четвертом квартале 2024 года в Дальневосточном ФО, в том числе в Сахалинской области, стали менеджеры по компенсациям и льготам. Хотя таких вакансий открывается мало (всего 13 за период октябрь-ноябрь 2024), именно им работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты на вахте — 240 тыс. рублей в среднем.
На втором месте - сварщики, медиана зарплатных предложений для которых составила в регионе 209 400 рублей. При этом они входят в десятку самых востребованных специалистов, которых ищут для работы вахтовым методом (1,5 тыс. вакансий сварщиков было открыто в 4 кв. 2024).
На третьем месте высокооплачиваемых вахтовиков оказались директора по информационным технологиям и геологи, им работодатели готовы платить, в среднем, 200 000 рублей.
Также в двадцатку наиболее дорогих специалистов на вахте вошли геодезисты (медиана зарплатных предложений — 194 800 руб.), машинисты (179 500 руб.), водители (177 300 руб.), начальники смены и мастера участка (168 200 руб.), руководители строительных проектов (165 000 руб.), главные инженеры (160 000 руб.), механики (157 000 руб.), директора по персоналу (155 000 руб.), прорабы и мастера СМР (154 900 руб.), коммерческие директора (152 500 руб.), генеральные, исполнительные, технические директора и руководители отдела логистики (150 000 руб.), маляры и штукатуры (145 600 руб.), руководители отдела продаж и инженеры-сметчики (140 600 руб.).
В Сахалинской области вахтовые вакансии с наиболее высокими зарплатными предложениями в данный момент — механик по выпуску автомобилей (175 000 ₽ на руки), оператор склада (от 135 000 ₽ на руки) и оператор ТУ (от 130 000 до 140 000 ₽ на руки).
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