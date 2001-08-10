Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2024
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08:57, | Новости общества Сахалина и Курил

На этой неделе мобильные офисы МФЦ посетят села Поронайского района

На этой неделе мобильные офисы МФЦ посетят села Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ.

Возможность оформлять документы в сельских населенных пунктах жителям области предоставил губернатор Валерий Лимаренко. В рамках его программы «Забота. Защита. Уважение» было развернуто 12 мобильных МФЦ.

Жители оформляют необходимые документы не выезжая за пределы своих населенных пунктов.

График работы мобильного МФЦ на ноябрь:

- село Восток 22 ноября с 11:00 до 13:00;

- пгт Вахрушев 22 ноября с 14:00 до 16:00;

- село Гастелло 27 ноября с 09:30 до 11:30.

- село Тихменево 27 ноября с 12:00 до 14:00;

- село Леонидово 27 ноября с 14:30 до 16:30.

Выезды мобильного МФЦ в села Гастелло и Леонидово осуществляются по предварительной записи.

Телефон для записи 8-800-222-61-80

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