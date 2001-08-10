Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
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17:52, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине избрали делегатов на съезд партии "Единая Россия"

На Сахалине избрали делегатов на съезд партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 33-ей конференции Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» подвели итоги работы за год и избрали делегатов на съезд партии, который состоится в Москве в декабре 2024 года, а также провели плановую ротацию руководящих органов.

«Хочу поблагодарить вас за совместную работу. Мы показали себя эффективной командой, которая способна решать сложные задачи. В ходе предвыборной кампании мы собрали тысячи наказов избирателей. Их реализация – это и есть Народная программа развития области. Ее мы будем воплощать в жизнь в ближайшие пять лет. Работа в интересах людей – вот девиз и культурный код нашей команды. Планка поднята высоко, необходимо держать ее на том же уровне. Мы продолжим реализацию важнейших партийных проектов. Например, «Безопасные дороги», «Доступная среда», «Новая школа», «Культура малой Родины» и другие. Их цель – повысить качество жизни сахалинцев и курильчан. Есть неоспоримые успехи – мы строим более 500 тысяч квадратных метров жилья в год, вскоре закончим асфальтирование трассы Южно-Сахалинск – Оха, строим дорогу на западном побережье острова, ремонтируем и строим десятки новых объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры. В этой работе, как и прежде, важную роль должно играть региональное отделение партии «Единая Россия» и весь наш партийный актив», - заявил секретарь регионального отделения партии Валерий Лимаренко.

Валерий Лимаренко призвал партийцев продолжать работать, чтобы делать жизнь сахалинцев и курильчан комфортнее. Ранее партия поставила цель – отремонтировать все подъезды и подвалы, навести порядок во дворах и на улицах, создать новые общественные пространства и построить новое комфортное жилье и современные социальные объекты.

Также он подчеркнул возрастающую роль первичных организаций партии. Они должны стать неотъемлемой частью команд, реализующих партийные проекты и научиться использовать современные партийные цифровые сервисы.

По словам руководителя исполнительного комитета Сахалинского отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова, в этом году был очень насыщенный электоральный сезон. Прошли выборы президента, губернатора и депутатов административного центра.

«На конференции мы подвели итоги и озвучили задачи на 2025 год. Мы продолжим развивать проекты в интересах людей и про людей. Федеральное руководство партии четко ставит задачу построения эффективных первичных отделений. Их роль и включенность в партийные институты повышается. А значит, и мы на Сахалине и Курилах будем активнее работать с секретарями «первичек», обучать их новым цифровым партийным продуктам и включать в проектные команды партпроектов. Еще одним важным направлением нашей работы станет дальнейшее привлечение молодежи в партию. В связи с этим будут перезапущены проекты «Молодой Гвардии» и регионального совета сторонников», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Михаил Шувалов.

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