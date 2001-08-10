На Сахалине впервые реконструируют изношенные сети методом санации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» продолжает внедрять современные методы работы при проведении строительства и ремонта сетей. Специалисты водоканала при реконструкции трубопроводов начали использовать так называемый метод «чулка», рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
На профессиональном языке технология «чулка» называется санацией полимерным рукавом. Суть метода в том, что в трубу, подлежащую восстановлению, вводится гибкий композитный рукав («чулок»), который при ультрафиолетовом излучении затвердевает и в результате превращается в новую трубу.
Санация трубопроводов позволяет проводить работы без серьезных разрешений городского пространства, не создавая неудобств для движения автотранспорта и пешеходов. В качестве входных отверстий под землю используются действующие колодцы. Один из них – это входное окно для размещения рукава в трубе. Далее полимерный рукав протягивается внутри всего отрезка, который нуждается в реконструкции. Финальная точка – второй колодец.
Полимерная труба герметично закрывается специальными заглушками (пакерами) с обеих сторон, затем доводится до нужного диаметра прямо внутри трубы. Гибкий стеклопластиковый рукав раздувается воздухом, после чего он принимает форму восстанавливаемого трубопровода. С помощью ультрафиолетовых излучателей мягкая ткань «чулка» отвердевает, приобретая форму новой трубы внутри старой. Из-за схожести механизмов метод и получил название «чулка». Качество подземных работ контролируется с помощью специальных видеокамер.
«Восстановление старой трубы методом «чулка» считается высокотехнологичным. Он имеет ряд неоспоримых преимуществ перед старыми технологиями. Кроме скорости и удобства, он еще и безопасен для окружающей среды и городской инфраструктуры. Мы стремимся применять только самые эффективные и современные технологии для строительных и ремонтных работ», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
Работы происходят очень быстро. Так, например, восстановление 280 метров трубы на ул. Пуркаева заняло всего 20 дней. Кроме того, важно, что сохраняется целостность грунта, а значит, работы по восстановлению благоустройства на территории тоже проходят в разы быстрее.
Специалисты «РВК-Сахалин» уже отреставрировали таким способом более 665 метров труб Южно-Сахалинска. До конца года предстоит «одеть в чулки» еще более 1100 метров труб.
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