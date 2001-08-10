Тихоокеанское
информационное агентство
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14:57, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине определят лучшего волонтера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная объявляет о старте Конкурса «Лучший волонтер СахОУНБ - 2024». Мероприятие приурочено к Международному дню волонтеров, который отмечается 5 декабря, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Жюри определит победителей в трех номинациях: «Серебряный ДОБРОволец», «Юный ДОБРОволец» и «ДОБРОнаставник». При оценке участников будет учитываться количество часов, отработанных в качестве волонтера на мероприятиях библиотеки, зарегистрированных на портале ДОБРО.РФ в период с января 2022 года по 10 ноября 2024 года.

Награждение победителей состоятся 5 декабря.

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