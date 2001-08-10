На Сахалине военнослужащие тренируются стрелять из снайперской винтовки на дальность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине, на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа «Троицкий» снайперские пары отрабатывают ведение огня из снайперской винтовки Драгунова (СВД) на максимальную дальность, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Стрелок и корректировщик скрытно перемещаются к удобной позиции для стрельбы. На специально подготовленной площадке для снайперов установлены разные мишени, которые имитируют живую силу условного противника. Цели находятся на наибольшей дальности стрельбы из СВД.

Перед выстрелом снайпер учитывает все факторы, влияющие на стрельбу, а именно направление ветра, дистанцию до цели, корректировщик даёт соответствующие целеуказания, часто применяются БпЛА квардрокоптерного типа.

После отработки первоочередных целей, снайперская пара быстро меняет огневую позицию и продолжает вести огонь.