На Сахалине проверили качество воды, нарушения норм выявлены в 40 случаях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 15 ноября специалистами Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» проведено 1 111 исследований 148 проб воды из разных источников. При этом получено 40 результатов с несоответствиями установленным нормативам, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В частности, специалистами испытательной лаборатории филиала проведены исследования проб питьевой, сточной и природной воды. Пробы воды были отобраны в городах Южно-Сахалинске и Корсакове, в вахтовом городке поселка Вал, в селах Советское и Охотское, в реках Рогатка, Сусуя, Красносельская, Еланька, Зима, Лепель, Владимировка.

Пробы воды исследованы на соответствие по микробиологическим показателям, показателям качества, проверены на содержание токсичных элементов и паразитологические показатели.

В результате лабораторных испытаний в десяти пробах поверхностной природной воды из рек Сахалинской области установлены нарушения нормативов по содержанию железа, массовой концентрации фосфат-ионов (проводится для оценки здоровья водоема), по содержанию токсичных соединений – фенолов и нитрит-ионов.

Кроме того, специалистами Сахалинского филиала в двух случаях нарушения по общему микробному числу установлены в воде из частных скважин Южно-Сахалинска. Остальные нарушения нормативных показателей установлены в пробах сточной воды.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста».

Результаты лабораторных испытаний направлены заказчикам исследований.