Берега бухты на Камчатке усыпало мертвыми медузами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авачинская бухта в центре Петропавловска-Камчатского оказалась усыпана мертвыми медузами. Погибших морских обитателей в большом количестве выбросило на берег в минувшие выходные. Это вызвало беспокойство некоторых горожан, сообщает ТК "41 Регион".

«Что-то происходит не то с природой? Медуз очень много, все мертвые. Страшно представить, что к этому привело», — описывают происходящее очевидцы.

Как пояснил корреспондентам редакции доктор биологических наук Сергей Коростелев, волноваться жителям полуострова не стоит — в таком явлении нет ничего удивительного. Оно — ежегодное. Все дело в том, что у медуз просто завершился жизненный цикл. После этого волнами мертвых животных прибило к берегу.