Более 500 тысяч человек подключились к Программе долгосрочных сбережений в НПФ ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники программы направили на свои счета 20 млрд рублей взносов без учета средств по накопительной пенсии. Всего на начало ноября к Программе долгосрочных сбережений подключились 1,75 млн россиян. Каждый третий из них заключил договор с НПФ ВТБ.
«Программа долгосрочных сбережений позволяет клиентам накопить существенный объем денежных средств с поддержкой от государства. Число участников ПДС в фондах растет каждый день, что говорит о востребованности продукта. Это подтверждают цифры: ежемесячно почти 100 тыс. человек заключают с нами договоры долгосрочных сбережений. Сейчас их число превысило полмиллиона. Мы максимально упростили подключение к программе, сделав его комфортным, понятным и быстрым», – комментирует генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов.
Программа долгосрочных сбережений позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет, начиная с момента внесения первого взноса.
Также клиенты смогут ежегодно получать налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей в зависимости от размера взносов и уровня дохода участника. Законом предусмотрена двухступенчатая защита взносов, уплаченных по программе в пределах 2,8 млн. рублей.
В ВТБ Пенсионный фонд подключиться к ПДС можно отделениях банка ВТБ, Почта банка и РНКБ по всей России, а также в ВТБ Онлайн и онлайн на сайте фонда.
По итогам 9 месяцев количество клиентов НПФ ВТБ достигло 10,7 млн человек.
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