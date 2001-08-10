6 из 10 компаний Южно-Сахалинска уже планируют новогодний корпоратив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний из города.

В 64% компаний Южно-Сахалинска новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, 20% отметят наступление нового года в офисе, на 1 из 100 предприятий намечается поездка за город. Онлайн-празднований по случаю нового года в этом году почти не предполагается. Другие форматы проведения праздника рассматривают еще в 10% компаний: среди них немногочисленные корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, выходы на культурные мероприятия, выезды на новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях, торжественные награждения лучших сотрудников и проч.

В 12% компаний новогодний корпоратив не планируются, а в каждой четвертой пока не определились по этому поводу.

Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий традиционно не совпали — сторонников более значительных бюджетов хорошей вечеринки (от 20000 руб. на человека) больше среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных эйчаров). По мнению кадровиков, оптимальные расходы должны составлять от 3000 до 5000 рублей (40%), среди организаторов вечеринок с ними согласны только 27%.