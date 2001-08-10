6 из 10 компаний Южно-Сахалинска уже планируют новогодний корпоратив
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самым популярным форматом празднования остается поход в ресторан. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний из города.
В 64% компаний Южно-Сахалинска новогодний корпоратив состоится. Праздничное мероприятие каждой третьей компании пройдет в ресторане, 20% отметят наступление нового года в офисе, на 1 из 100 предприятий намечается поездка за город. Онлайн-празднований по случаю нового года в этом году почти не предполагается. Другие форматы проведения праздника рассматривают еще в 10% компаний: среди них немногочисленные корпоративные выезды за рубеж, походы в баню, выходы на культурные мероприятия, выезды на новогодние гуляния, праздники в подшефных учреждениях, торжественные награждения лучших сотрудников и проч.
В 12% компаний новогодний корпоратив не планируются, а в каждой четвертой пока не определились по этому поводу.
Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий традиционно не совпали — сторонников более значительных бюджетов хорошей вечеринки (от 20000 руб. на человека) больше среди event-менеджеров (27% против 7% опрошенных эйчаров). По мнению кадровиков, оптимальные расходы должны составлять от 3000 до 5000 рублей (40%), среди организаторов вечеринок с ними согласны только 27%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:43 Сегодня На Сахалин с Алтая завезли токсичный комбикорм для поросят
- 02:40 Сегодня Инновации в анализе жира: роль лабораторных инкубаторов и анализаторов для промышленного применения
- 02:39 Сегодня Как слесарный ремонт помогает продлить срок службы автомобиля и избежать серьезных поломок
09:57 Сегодня Сахалинцы и курильчане в этом году чаще жаловались на банки, реже - на МФО
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
16:28 11 Ноября На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды
08:45 13 Ноября Пожарные ликвидировали возгорание в Тымовском
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 15:50 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер авторской песни
- 11:47 Сегодня Сахалинцы завоевали семь медалей в мировой серии гонок с препятствиями
- 14:32 15 Ноября Сахалинский краеведческий музей приглашает островитян на экскурсию
- 14:31 14 Ноября В Южно-Сахалинске открылась выставка сестер-художниц
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?