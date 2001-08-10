Россельхознадзором в Приморье и на Сахалине на экспорт оформлено 280 партий рыбы и морепродуктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За отчетный период проконтролирован экспорт 280 партий рыбы и морепродуктов общим весом 6 513,6 тонны.
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 18 979 партий рыбопродукции общим весом 1 236 353 тонны.
За прошедшую неделю оформлено 209 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 71 сертификат.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 492 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 117. В Китай оформлено – 192 сертификата, в Республику Корея – 78, в ЕС через Республику Корея – 218, во Вьетнам – 1, в Тайвань – 1, в Таиланд - 2.
Кроме того, оформлено 156 сертификатов формы 2 при импортных перевозках.
Должностными лицами отобрано 265 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 39 проб, по госзаданию – 5 проб, по обращению владельцев продукции – 221 проба.
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