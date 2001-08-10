На Сахалине сотрудники автоинспекции провели акцию в День рождения Деда Мороза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День рождения Деда Мороза, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию, направленную на популяризацию световозвращающих элементов, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

В праздничной атмосфере дорожные полицейские напомнили ребятам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а Дед Мороз со Снегурочкой рассказали о том как важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

После поздравлений Деда Мороза с Днём Рождения юные участники дорожного движения получили в подарок от сотрудников Госавтоинспекции световозвращающие брелоки, которые помогут им стать заметнее.

Ребята искренне пообещали полицейским и Деду Морозу, что никогда не будут нарушать Правила дорожного движения и будут послушными пешеходами.