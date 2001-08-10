Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2024
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12:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В Хинганском заповеднике Амурской области заметили следы тигра

В Хинганском заповеднике Амурской области заметили следы тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Самец тигра прогулялся по Хинганскому заповеднику Приамурья. Следы сотрудники охраняемой территории обнаружили в окрестностях Антоновского лесничества в минувшие выходные, сообщает ИА "Порт Амур".

Как уточняется, что ширина пятки зверя - 10,3 - 10,5 сантиметра. При этом полосатый «кот» обошел фотоловушки.

«Это хорошая новость для «тигрятников», так как крайний раз самец обнаруживал себя в январе 2024 года, тогда это был сын тигрицы Елены, который ходил вместе с сестрой. После этого все встреченные следы в Архаринском округе оказывались следами самки. И можно было только гадать о местонахождении самца. Однозначно сказать, сын ли это Елены или другой «дикий» самец нельзя. Будем надеяться, что рано или поздно он все же пройдет мимо хитроумно расставленных фотоловушек», — сообщили в заповеднике.

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