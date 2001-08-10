Сахалинцы и курильчане в этом году чаще жаловались на банки, реже - на МФО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Потребители финансовых услуг Сахалина и Курил за 9 месяцев 2024 года отправили в Банк России 396 жалоб. По сравнению с аналогичным показателем 2023 года их число уменьшилось на 13,9%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Жители островного региона чаще жаловались на банки. Количество подобных обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло с 269 до 301. Обращения потребителей финансовых услуг касались кредитования (потребительского и ипотечного), операций по расчетным счетам и банковским картам.
В 3 раза реже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сахалинцы и курильчане жаловались на микрофинансовые организации. Число обращений, связанных с работой МФО, уменьшилось с 133 до 41.
С 1 июля 2024 года вступил в силу обновленный порядок работы с обращениями граждан. Теперь все финансовые организации обязаны реагировать на жалобы в течение 15 рабочих дней. Банки должны не только разобраться в ситуации и ответить заявителю, но и исправить возможные нарушения.
Подать жалобу в Банк России можно через интернет-приемную.
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