Житель Хабаровка купил машину из Японии с гекконом внутри

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Удивительный случай накануне произошел на Дальнем Востоке. Предприниматель из Хабаровска заказал доставку Honda N-Wgn из Японии и получил авто уже с пассажиром. Под капотом оказался неожиданный гость – маленькая ящерка, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на Телеграм-канал SHOT.

Геккон переплыл Японское море, прошел все таможенные процедуры во Владивостоке и был доставлен в Хабаровск. Он не только героически преодолел все испытания, но и сохранил удовлетворительное состояние.

Кажется, это судьба. Теперь для нового члена семьи планируют приобрести небольшой террариум, пока он живет в пластиковом контейнере.