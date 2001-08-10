Тихоокеанское
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16:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники сахалинской автоинспекции провели танцевальный флешмоб со школьниками

Сотрудники сахалинской автоинспекции провели танцевальный флешмоб со школьниками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники областной Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД СОШ №5 г. Южно-Сахалинска провели танцевальный флешмоб, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Мероприятие проходило вблизи образовательной организации. Яркий танцевальный флешмоб направлен на популяризацию световозвращающих элементов.

Под музыкальную композицию дети в ярких жилетах и световозвращающих браслетах исполнили ряд хореографических движений.

После танцев участники флешмоба раздали световозвращающие брелоки взрослым и детям и призвали их не оставаться в стороне и выделиться среди "тёмных" пешеходов, обеспечив свою одежду яркими аксессуарами.

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