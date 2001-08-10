На Итурупе сотрудники МЧС рассказали школьникам о пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Горячие ключи на острове Итуруп государственные инспекторы пожарного надзора провели профилактический визит в МБОУ СОШ в преддверии новогодних праздников. В рамках визита инспекторы провели беседы с учениками и сотрудниками школы, напомнив о правилах безопасности при использовании пиротехники, установке и украшении ёлок, а также о мерах предосторожности при проведении праздничных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Специалисты МЧС России также раздали памятки с основными правилами безопасности, чтобы каждый мог ознакомиться с ними и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Кроме того, ученикам 9 и 10 классов инспекторы государственного пожарного надзора рассказали о преимуществах учебы в ВУЗах МЧС России, о специальностях, доступных для абитуриентов, и о карьерных перспективах после их завершения.