В северных и центральных районах Сахалина ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 16 ноября и 17 ноября 2024 на территории Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и Охинского районов ожидается местами сильный снег, гололедные явления, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям района:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Ваша безопасность- ваша ответственность!

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.