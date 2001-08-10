Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2024
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В северных и центральных районах Сахалина ожидается прохождение циклона
15:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В северных и центральных районах Сахалина ожидается прохождение циклона

В северных и центральных районах Сахалина ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 16 ноября и 17 ноября 2024 на территории Поронайского, Смирныховского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Ногликского и Охинского районов ожидается местами сильный снег, гололедные явления, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям района: 

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта; 

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными; 

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения; 

-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах; 

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы. 

Ваша безопасность- ваша ответственность!

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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