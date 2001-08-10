Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2024
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В северных и центральных районах Сахалина ожидается прохождение циклона
15:19, | Новости общества Сахалина и Курил

На Курилах город засыпало пеплом

На Курилах город засыпало пеплом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Сергей Лакомов

Северо-Курильск засыпало пеплом после выброса на вулкане Эбеко утром 15 ноября. Черным "снегом" запорошило улицы, крыши домов и автомобили, пишет astv.ru.

 По словам очевидца, в городской черте ощущался запах сероводорода. Однако официально эту информацию не подтверждает сообщение ГУ МЧС России по Сахалинской области - по данным ведомства, запаха не было, жалобы не поступали.

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