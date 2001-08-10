Жители Лугового будут обеспечены бесперебойным водоснабжением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» приступил к строительству трубопроводов в планировочном районе Луговое. При прокладке трубопровода специалисты компании использовали уникальную технологию, позволяющую проводить сложные технические работы незаметно для горожан, без ограничения водоснабжения, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании

Врезку нового трубопровода в уже существующую магистраль под давлением провели специалисты «Росводоканал Тюмень». Они привезли на остров специальное оборудование, которое позволяет проводить присоединение водоводов большого диаметра без отключения воды.

При применении обычного способа пришлось бы ограничить ресурс в десятках жилых домов Лугового, а также в значительной части Южно-Сахалинска. При этом, всю имеющуюся воду пришлось бы сливать из системы, а после завершения работ промывать и вновь заполнять сети. Новая технология врезки под давлением заняла около двух часов, она позволяет сэкономить тысячи кубометров воды и, главное, не ограничивать водоснабжение в городе и не доставлять неудобство жителям.

Запуск нового водовода повысит качество и надежность водоснабжения для около 5 тысяч человек, проживающих в микрорайоне. Сейчас специалисты «РВК-Сахалин» прокладывают 1,2 километра новых сетей диаметром 350 мм от водозабора «Луговое» к домам одноименного планировочного района Южно-Сахалинска. Это позволит уже в этом году вывести из эксплуатации устаревшие водозаборы «Луговое-Южный», «Луговое-Центральный», а в 2025 году и «Луговое-Северный».

«Проблема перебоев водоснабжения при аварийном отключении электроэнергии, в том числе на трех устаревших водозаборах, к сожалению, хорошо известна жителям планировочного района. Особенно актуальна она становится во время циклонов или порывистого ветра, который обрывает электропровода, что провоцирует временную остановку работы местных, уже устаревших, водозаборов. Чтобы решить эту проблему, было принято решение прокладки новых сетей от основного водозабора Южно-Сахалинска, питающего большую часть города, «Луговое» к домам жителей одноименного планировочного района. С подключением новых трубопроводов уже в этом году почти 5 тысяч человек почувствуют улучшение надежности водоснабжения», — отметил главный инженер «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

После завершения строительных работ и подключения, новые сети будут промыты и продезинфицированы. И чистая вода наполнит систему водоснабжения района.

«Одно из главных преимуществ группы компаний Росводоканал в том, что его предприятия имеют возможность использовать опыт и знания сотрудников, работающих в разных регионах. Передовые технологии, которые успешно применили, например, в Тюмени, становятся доступны по всей группе компаний, в том числе и на Сахалине. Этот практика позволяет всем водоканалам быстрее двигаться вперед и добиться позитивного результата», — подчеркнул операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.