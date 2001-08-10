Жители Лугового будут обеспечены бесперебойным водоснабжением
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» приступил к строительству трубопроводов в планировочном районе Луговое. При прокладке трубопровода специалисты компании использовали уникальную технологию, позволяющую проводить сложные технические работы незаметно для горожан, без ограничения водоснабжения, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании
Врезку нового трубопровода в уже существующую магистраль под давлением провели специалисты «Росводоканал Тюмень». Они привезли на остров специальное оборудование, которое позволяет проводить присоединение водоводов большого диаметра без отключения воды.
При применении обычного способа пришлось бы ограничить ресурс в десятках жилых домов Лугового, а также в значительной части Южно-Сахалинска. При этом, всю имеющуюся воду пришлось бы сливать из системы, а после завершения работ промывать и вновь заполнять сети. Новая технология врезки под давлением заняла около двух часов, она позволяет сэкономить тысячи кубометров воды и, главное, не ограничивать водоснабжение в городе и не доставлять неудобство жителям.
Запуск нового водовода повысит качество и надежность водоснабжения для около 5 тысяч человек, проживающих в микрорайоне. Сейчас специалисты «РВК-Сахалин» прокладывают 1,2 километра новых сетей диаметром 350 мм от водозабора «Луговое» к домам одноименного планировочного района Южно-Сахалинска. Это позволит уже в этом году вывести из эксплуатации устаревшие водозаборы «Луговое-Южный», «Луговое-Центральный», а в 2025 году и «Луговое-Северный».
«Проблема перебоев водоснабжения при аварийном отключении электроэнергии, в том числе на трех устаревших водозаборах, к сожалению, хорошо известна жителям планировочного района. Особенно актуальна она становится во время циклонов или порывистого ветра, который обрывает электропровода, что провоцирует временную остановку работы местных, уже устаревших, водозаборов. Чтобы решить эту проблему, было принято решение прокладки новых сетей от основного водозабора Южно-Сахалинска, питающего большую часть города, «Луговое» к домам жителей одноименного планировочного района. С подключением новых трубопроводов уже в этом году почти 5 тысяч человек почувствуют улучшение надежности водоснабжения», — отметил главный инженер «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.
После завершения строительных работ и подключения, новые сети будут промыты и продезинфицированы. И чистая вода наполнит систему водоснабжения района.
«Одно из главных преимуществ группы компаний Росводоканал в том, что его предприятия имеют возможность использовать опыт и знания сотрудников, работающих в разных регионах. Передовые технологии, которые успешно применили, например, в Тюмени, становятся доступны по всей группе компаний, в том числе и на Сахалине. Этот практика позволяет всем водоканалам быстрее двигаться вперед и добиться позитивного результата», — подчеркнул операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 05:22 Сегодня Батарея Challenger EVG6-335
- 05:22 Сегодня Заблокировалась стиральная машина Smeg
09:02 Сегодня В Поронайске продолжают обновлять остановочные павильоны
10:04 Сегодня СОБР помог задержать сахалинца, скрывавшегося от суда за нанесение побоев сотруднику полиции
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
15:57 8 Ноября Пожарные ликвидировали возгорание в Долинском районе
09:04 8 Ноября Жительница Камчатки спасла от ворон дикую утку
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 14:32 Сегодня Сахалинский краеведческий музей приглашает островитян на экскурсию
- 14:31 Вчера В Южно-Сахалинске открылась выставка сестер-художниц
- 14:33 13 Ноября В Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский молодежный экологический форум
- 11:25 12 Ноября Сахалинцев приглашают на выставку картин
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?