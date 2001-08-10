В аэровокзале "Южно-Сахалинск" установили полку для обмена книгами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воздушной гавани островной столицы открыли новый стеллаж для обмена книгами. Его разместили на втором этаже терминала, справа от зоны паспортного контроля, чтобы открыть доступ к литературе для каждого: и пассажиров, и провожающих, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Сам стеллаж дизайнеры выполнили в виде дерева. Вся его крона – полки для хранения книг. Чтобы арт-объект привлекал внимание даже издалека, конструкцию оснастили подсветкой. Такой формат для литературного уголка придумали сами сотрудники. Они же отобрали книги для нового стеллажа. Из домашних библиотек специалисты принесли любовные романы, детективы, научно-популярную литературу и издания для детей.
Активисты и ранее проводили буккросинг в авиагавани. До появления стеллажа в виде дерева они оставляли издания на подоконниках в общем зале и в уголке читателя в стерильной зоне. Новое пространство помогли оформить работники Сахалинской областной научно-универсальной библиотеки. Они предоставили произведения островных литераторов из фондов учреждения.
«Год назад, когда мы впервые запускали акцию по обмену книгами, наша команда получила невероятный отклик. Собственными силами мы поддерживали работу точки для буккросинга всё это время. Сотрудники аэровокзала активно привозили книги, пассажиры с охотой брали их в подарок. Кто-то для себя, кто-то читал вместе с детьми. Новый стеллаж позволит нам привлечь ещё больше внимания среди путешественников. Книга – лучший попутчик для полёта, мы будем рады помочь с выбором литературы», - отметила начальник службы развития АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Обновлять ассортимент книг сотрудники аэровокзала планируют каждую неделю. Присоединиться к акции может любой желающий. Литературу можно расставить самостоятельно или обратиться за помощью на стойку информации.
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