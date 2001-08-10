Более семи тысяч сахалинцев сдали зачет по финансовой грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В VII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие более 7 тыс. жителей Сахалинской области. Успешно справились с заданиями 64% из них. Помимо личного можно было сдать семейный зачет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск дальневосточного ГУ Банка России.

«В этом году увеличилось количество участников командного зачета. В нем проверили свои знания 466 островных семей — на 9,1% больше, чем в прошлом году. При этом более половины семейных команд сдали его успешно», — отметил заместитель начальника экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк.

Принять участие в онлайн-зачете могли все желающие — вопросы были подготовлены с учетом возраста и выбранного уровня сложности. Успешно справившиеся с тестом сахалинцы и курильчане получили именные сертификаты о прохождении зачета.

Всего в этом году в онлайн-зачете приняли участие более 2 млн человек. Организаторами зачета выступили Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Министерства финансов и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Результаты зачета помогут регулятору в работе по финансовому просвещению в регионах.