Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2024
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09:02, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продолжают обновлять остановочные павильоны

В Поронайске продолжают обновлять остановочные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня подрядная организация производит установку автобусных павильонов по улице Гагарина в Поронайске. Здесь появятся две новых остановки.
 
Напомним, что в этом году обновили четыре остановочных комплекса по улице Октябрьской. Остальные городские остановки планируется поменять в 2025 году.

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