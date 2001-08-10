09:02, | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске продолжают обновлять остановочные павильоны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня подрядная организация производит установку автобусных павильонов по улице Гагарина в Поронайске. Здесь появятся две новых остановки.
Напомним, что в этом году обновили четыре остановочных комплекса по улице Октябрьской. Остальные городские остановки планируется поменять в 2025 году.
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Новости общества Сахалина и Курил
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