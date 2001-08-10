Более 1 млн банковских продуктов в месяц клиенты ВТБ оформляют через доставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Александр Щербак

Ежемесячно клиенты ВТБ оформляют через выездной канал банка свыше 1 млн банковских услуг и продуктов. Клиентопоток мобильного сервиса с начала года вырос более чем в три раза.

«Выездной сервис ВТБ становится все востребованнее. Наши менеджеры уже преодолевают до 20 км в сутки, чтобы отработать все заказы в установленный срок. Мы выдавали банковские карты даже в тайге – на лесоповале, на парковке у супермаркета и на главной площади поселка, так как только тут ловит мобильная связь. Для удовлетворения спроса мы постоянно расширяем штат наших сотрудников. Сегодня в доставке заняты более 3150 человек, а к 2026 году их число кратно вырастет до 11 тысяч», - прокомментировал Василий Палаткин, старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ.

Выездной сервис значительно увеличил доступность продуктов и услуг ВТБ во всех регионах России: сегодня он представлен почти во всех субъектах страны, включая Крым и новые регионы. В октябре охват сервиса превысил 2800 городов и поселков. Более 111 млн россиян уже имеют доступ к выездному сервису ВТБ. В ближайшие два года банк обеспечит практически «ковровое покрытие», чтобы каждому жителю страны были доступны банковские услуги.

Ежемесячно ВТБ получает и отрабатывает более 360 тыс. заявок на доставку, основная их часть приходится на получение дебетовой, зарплатной и кредитной карт. Также выездные менеджеры помогают оформить платежные стикеры и другие продукты банка, перевести пенсию в ВТБ, настроить программу лояльности. В среднем на таких встречах клиент выбирает три продукта или сервиса ВТБ.

Расширение штата сотрудников выездного сервиса способствует и увеличению скорости доставки. Сегодня она колеблется от 24 до нескольких часов, а в крупных мегаполисах все чаще заказы отрабатываются менее чем за час.