На Сахалине проведены исследования семи экспортных партий живых гидробионтов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 13 ноября специалистами Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» подтверждено соответствие семи экспортных партий живых гидробионтов нормативам по качеству и безопасности. Всего исследовано 18,8 т продукции, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.

Пробы для проведения исследований были отобраны государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, а также представителями предприятий-экспортеров.

Специалистами испытательной лаборатории филиала проведены испытания трех партий серого морского ежа, двух партий гребешка, одной партии морских петушков и одной партии волосатого четырехугольного краба.

Всего проведено 115 исследований живых гидробионтов, в том числе на соответствие требованиям Китая, Японии и Республики Корея.

В ходе лабораторных испытаний продукция проверена по микробиологическим и органолептическим показателям, а также нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов.

В результате установлено соответствие партий требованиям технических регламентов Таможенного союза и Технических условий на продукцию.

Информация передана заказчикам исследований и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.