На Сахалине проведены исследования семи экспортных партий живых гидробионтов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 по 13 ноября специалистами Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» подтверждено соответствие семи экспортных партий живых гидробионтов нормативам по качеству и безопасности. Всего исследовано 18,8 т продукции, рассказали ТИА "Острова" в ведомстве.
Пробы для проведения исследований были отобраны государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, а также представителями предприятий-экспортеров.
Специалистами испытательной лаборатории филиала проведены испытания трех партий серого морского ежа, двух партий гребешка, одной партии морских петушков и одной партии волосатого четырехугольного краба.
Всего проведено 115 исследований живых гидробионтов, в том числе на соответствие требованиям Китая, Японии и Республики Корея.
В ходе лабораторных испытаний продукция проверена по микробиологическим и органолептическим показателям, а также нормативам по содержанию тяжелых металлов и токсичных элементов.
В результате установлено соответствие партий требованиям технических регламентов Таможенного союза и Технических условий на продукцию.
Информация передана заказчикам исследований и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
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