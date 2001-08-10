Тихоокеанское
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12:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине осваивают курс по тактической медицине

Военнослужащие на Сахалине осваивают курс по тактической медицине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), подписавшие первые контракты с минобороны России, осваивают курс тактической медицины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия проводятся на полигоне «Троицкий» в рамках боевой подготовки, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы армейского корпуса ВВО.

В ходе  практики  бойцы отрабатывают вопросы применения медицинских и подручных средств при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО на Сахалине проводится с учётом опыта боевых действий в военных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.

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