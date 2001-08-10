Военнослужащие на Сахалине осваивают курс по тактической медицине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), подписавшие первые контракты с минобороны России, осваивают курс тактической медицины, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Занятия проводятся на полигоне «Троицкий» в рамках боевой подготовки, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы армейского корпуса ВВО.
В ходе практики бойцы отрабатывают вопросы применения медицинских и подручных средств при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.
Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО на Сахалине проводится с учётом опыта боевых действий в военных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.
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