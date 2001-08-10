Сахалинцев просят не выходить на тонкий лед

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать, что основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Критерии льда:

прочный:

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком;

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще.

тонкий:

- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания;

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова);

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий;

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения.

Запрещается выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провалились под лед?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.