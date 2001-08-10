Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области выдворили за пределы острова очередных нелегальных мигрантов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
На этот раз сотрудники ведомства выдворяли граждан, прибывших из Республики Кыргызстан и Таджикистана.
Главная цель нахождения иностранных граждан на острове - заработки. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили у вышеуказанных граждан нарушения в документах, а именно - закончился срок действия миграционной карты, прописки, отсутствие договора на осуществление трудовой деятельности или патента.
На всех иностранных нарушителей составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации. Каждый из привлеченных к административной ответственности мигрантов был оштрафован, сумма штрафа для каждого нарушителя составила 2000 рублей. Более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегальных мигрантов за пределы России.
После того, как были оформлены все необходимые документы, судебные приставы препроводили иностранцев до государственной границы Российской Федерации. Теперь иностранные правонарушители не смогут прибыть на территорию России в течении 5 лет.
Надо отметить, что с января по настоящее время сотрудники островного ведомства выдворили 296 иностранных гражданин (аналогичный период прошлого года — 136), нелегально находившихся на территории Российской Федерации. Среди нарушителей законодательства преобладают граждане из Средней Азии - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана.
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