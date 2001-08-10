Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря лётное расписание главной воздушной гавани региона пополнит новый транзитный рейс «Южно-Сахалинск – Красноярск – Москва». Выполнять его будет авиакомпания «Аэрофлот», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Работать на линии будут современные узкофюзеляжные Boeing 737–800. На их борту с комфортом смогут разместиться до 158 человек. Приобрести билеты островному путешественнику будет возможно как на весь маршрут – до Москвы, так и до стыковочного узла – Красноярска. Такое решение позволит удовлетворить сезонный спрос на перелёты с Сахалина в Сибирь и центральную часть России.

Обслуживать рейсы по этому направлению сотрудники аэровокзального комплекса будут каждую пятницу до 28 марта. Расчётное время прибытия в Южно-Сахалинск: 17:10, отправления: 18:20.

«Новый рейс авиакомпании «Аэрофлот» – отличный подарок на зиму для островного пассажира. Перелёт позволяет полюбоваться главным городом России – Москвой. Время для стыковки в Красноярске – максимально удобное. При желании можно остаться в Сибирской столице и изучить её главные достопримечательности. Уверен: маршрут будет пользоваться спросом у наших авиапутешественников», – отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Таким образом, начиная с 20 декабря, воздушная гавань Южно-Сахалинска будет обслуживать на московском направлении по два рейса в день с понедельника по пятницу. Их будут выполнять самолёты авиакомпаний группы «Аэрофлот».