Тихоокеанское
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08:55, | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" запустила проект "Дом – Школа – Дом"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" запустила проект "Дом – Школа – Дом", направленный на снижение количества ДТП и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов. Еще одна его цель - вовлечение активных граждан в решение вопросов безопасности дорожного движения.

Реализация будет проходить в 6 этапов. Первый этап начался в ноябре и завершится 15 января 2025 года.

Приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе «Дом-Школа-Дом». Переходите по ссылке и делитесь своим мнением о безопасности на важных маршрутах.

Давайте вместе сделаем маршруты движения наших детей безопасным и комфортным!

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