Рекордный объем вторсырья собран сахалинцами в текущем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре жители Сахалина достигли впечатляющего результата в сборе вторсырья: общая масса собранных материалов составила 230 тонн. Этот рекордный объем будет направлен на переработку, что станет значительным шагом в направлении устойчивого развития и охраны окружающей среды. Работа по раздельному накоплению отходов ведется в рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном "Управлении по обращению с отходами".
В рамках проекта мусоровозы осуществляют отдельные рейсы, чтобы забрать содержимое исключительно синих сетчатых контейнеров для сбора пластика, стекла и металла. В районах это происходит не реже одного раза в неделю, а в областном центре – два-три раза в неделю. Раздельно собранные отходы направляются на мусоросортировочный комплекс, где они проходят тщательную сортировку.
- Мы рады, что островитяне проявляют активность и ответственность в вопросах экологии. Этот рекорд – результат совместной работы и осознания важности сохранения нашей природы для будущих поколений. Хочу также сообщить, что завтра состоится открытие первого пункта по приему вторсырья в Южно-Сахалинске, — рассказал исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.
По результатам сбора за октябрь, лидерами стали Анивский, Долинский, Поронайский районы и Южно-Сахалинск. По мере накопления вторичного сырья оно отправится на переработку в Хабаровск, Уссурийск, Владивосток и Новосибирск, где получит новую жизнь. Современные заводы, оснащенные передовым оборудованием, обеспечивают эффективный цикл вторичного использования материалов, превращая их в ценные ресурсы.
- Для эффективного развития системы раздельного сбора отходов важна активная поддержка каждого жителя. Это современный и цивилизованный подход управления по обращению с отходами. Наша задача, поставленная в рамках национального проекта «Экология», — к 2030 году обеспечить отправку на сортировку 100% бытовых отходов и вдвое снизить объем захоронения на полигонах, — подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Система раздельного сбора мусора набирает обороты, делая каждый шаг более эффективным. Эта инициатива не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и подчеркивает ответственное отношение местных жителей к сохранению природы. Благодаря этой сплоченности и целеустремленности Сахалинская область уверенно движется к созданию зеленой экономики и улучшению качества жизни.
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