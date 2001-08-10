Сахалинца будут судить за угрозу убийством жене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Ногликского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия; ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
По результатам расследования установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений с бывшей супругой, повалил ее на диван и взяв в руки нож, согласно проведенной экспертизе признанный холодным оружием, порезал лоб потерпевшей, причинив ей легкий вред здоровью.
Одновременно с этим обвиняемый высказывал угрозы убийством в адрес потерпевшей, которые последняя, исходя из окружающей обстановки, воспринимала реально.
Доказательства, собранные в ходе расследования уголовного дела, признаны прокурором достаточными.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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