В аэровокзале Южно-Сахалинка решают, как ускорить досмотр и регистрацию пассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководители и ведущие сотрудники подразделений главной авиагавани региона приступили к новому этапу обучения по производственной системе. По программе «ПС-Лидер» команда разработает решения, которые ускорят досмотр и регистрацию пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Первая волна обучения прошла ещё весной. Тогда варианты улучшения искали сотрудники административного корпуса. Сейчас производственные процессы детально рассматривают специалисты служб транспортной (авиационной) безопасности, организации пассажирских перевозок, наземного обслуживания, планово-экономического отдела и не только. Сначала группа ознакомилась с принципами бережливого производства и 5-С системы. Среди них - стандартизация, беспрерывное совершенствование и рациональное использование пространства.

За теоретическими занятиями последовала практика. Она продлится в аэровокзале до конца недели. Специалисты будут изучать работу на четырёх этапах: входной и предполётный досмотр, регистрация пассажиров на стандартных стойках и на стойках негабаритного багажа. Задача команд: выявить потери и на основе принципов производственной системы решить, как их устранять. Для этого группы проводят замеры по времени обслуживания на каждом участке, опрашивают пассажиров о качестве услуг и сотрудников о комфорте на рабочем месте.

Исследования лягут в основу кайдзена – небольшого проекта по улучшению конкретного этапа в производстве. Его специалисты должны будут защитить уже в конце недели. Так, команда может предложить изменить последовательность действий агента по регистрации за стойкой, схему передвижения пассажира или расположения оборудования, чтобы ускорить обслуживание. Защищать дорожные карты проектов группа будет перед наставниками программы «ПС-Лидер».

«Производственная система и бережливые технологии – это не просто набор инструментов, а настоящая философия. Она утверждает: каждый шаг должен вести к улучшениям. Мы разделяем такой взгляд на работу. Каждый квартал мы изучаем кайдзены от наших специалистов, раз в полгода проводим обучение по производственной системе. Знаем: пассажир замечает улучшения. Так, аэровокзал «Южно-Сахалинск» ускорил процесс регистрации до минуты и даже меньше, сократил время выдачи багажа и досмотра», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Защитив проекты, специалисты смогут воплотить в жизнь отобранные экспертами кайдзены. Это станет вторым этапом в обучении по работе производственной системы. На внедрение улучшений так же отведут неделю, а после – повторно организуют замеры, чтобы просчитать эффективность решений.