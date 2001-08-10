В Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский молодежный экологический форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября в Южно-Сахалинске состоится Сахалинский молодежный экологический форум «С заботой о будущем». Экологический центр «Родник» с 1998 года совместно с областной научной библиотекой при поддержке Дворца детского (юношеского) творчества организует это мероприятие. Давним партнером форума является Экологическая компания Сахалина. В этом году помощь оказывает сахалинский филиал «Газпром трансгаз Томск», рассказали ТИА "Острова" в "Роднике".

Стать участниками форума могут учащиеся школ, домов творчества, средних и высших учебных учреждений, экологические группы и общественные организации, молодые ученые Сахалинской области. На площадке областной библиотеки делегаты подведут итоги просветительской и природоохранной деятельности, обменяются опытом исследований природы и реализации социально-экологических проектов, найдут единомышленников.

Заявки принимаются до 23 ноября на e-mail: [email protected], справки по телефону: (4242) 76-27-13, 8 962 581 87 13.