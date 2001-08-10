На Сахалине проверили качество и безопасность более 100 партий рыбной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» с 1 по 12 ноября 2024 года проведены исследования проб, отобранных от 107 партий разнообразной рыбной продукции и гидробионтов общим весом 1,2 тыс. т., рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалистами филиала проведено 1 796 исследований образцов рыбной продукции изготовителей из Сахалинской области. В частности, проведены исследования 21 партии икры, 12 партий креветок, 9 партий горбуши, 8 партий рыбных консервов и других видов продукции.

При этом 40 партий исследованы в рамках государственного задания по контролю за качеством и безопасностью пищевой продукции. Пробы для проведения этих исследований были отобраны государственными инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе лабораторных испытаний продукция проверена на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», требованиям ГОСТа, в том числе по показателям, имеющим значение для стран-импортеров рыбной продукции сахалинских предприятий.

В результате проведенных Сахалинским филиалом ФГБУ «НЦБРСП» исследований подтверждено соответствие всех партий показателям качества и безопасности.

После получения результатов исследований информация о результатах доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и заказчиков испытаний.