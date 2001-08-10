Сахалинские энергетики заверили, что полностью готовы к работе в условиях низких температур

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2024/25 годов и готово к работе в условиях низких температур, в наиболее сложный для энергетиков период, когда значительно возрастает потребление электрической и тепловой энергии, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Документ Сахалинэнерго выдан на основании решения Минэнерго России по результатам мониторинга, проводимого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. В течение двух месяцев комиссия проверяла качество ремонта оборудования на энергообъектах, оценивала запасы топлива и материально-технических средств, подготовку персонала.

В ходе подготовки к зиме на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 выполнен капитальный ремонт котлоагрегата № 4 и турбоагрегата № 3, проведены текущие ремонты 14 единиц основного паросилового оборудования. До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт котлоагрегата № 1.

На Сахалинской ГРЭС-2 проведены текущие ремонты 6 единиц основного оборудования, завершается средний ремонт энергоблока № 1.

Выполнен ремонт ЛЭП всех классов напряжения в объеме более 80 км, также произведена расчистка и расширение просек воздушных ЛЭП от поросли, вырубка угрожающих деревьев на площади более 200 га.

На электростанциях создан необходимый запас жидкого и твердого топлива.

На случай нештатных ситуаций к работе готовы 52 оперативно-выездные бригады общей численностью 233 человека и 92 единицы спецтехники. Укомплектован аварийный запас материалов, в рамках учений отработаны действия оперативного персонала в случае технологических инцидентов.

Паспорт готовности – это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно, подтверждая тем самым свою готовность к работе в зимний период. Критериями готовности генерирующих компаний к зиме служат семь групп условий готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливобеспечение.