Сахалинцы предпочитают поп и рок-музыку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Холдинг «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE исследовал региональные музыкальные жанры. Наиболее популярным жанром в Сахалинской области остаётся поп-музыка. Рок занимает вторую позицию по популярности. Также стремительно растёт интерес к хип-хопу и R&B.
В целом, среди слушателей поп-музыка остается лидером предпочтений. На втором месте по популярности - рок, особенно выделяется панк-рок и пост-панк. Также растет интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает популярность инди-музыка, особенно в сочетании с элементами этно и рок-музыки.
Эксперты предполагают, что в ближайшие годы возрастет популярность гиперпопа, хип-хопа и R&B. Гиперпоп продолжит набирать обороты, привлекая молодежь ярким и энергичным звучанием. Хип-хоп и R&B останутся в топе благодаря своему присутствию в социальных сетях. Станет более популярен инди-поп, так как сейчас заметно улучшение качества музыки в этом жанре, но он будет с элементами этно и рок-музыки.
Кроме того, эксперты фиксируют тренд на фольклорные мотивы. Этнические элементы добавляют музыке глубину и оригинальность. Например, группы, играющие на национальных инструментах, начинают находить свою нишу и привлекать внимание слушателей, которые хотят услышать что-то новое и необычное.
Современные исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Уникальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.
«Один из актуальных трендов - децентрализация музыкальной сцены: она перемещается из Москвы и Петербурга в регионы, все большую популярность получают песни на национальных языках», - отметила гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.
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